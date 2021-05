Albisola, nuova sede della Cisl Pensionati (FOTO)

E’ ufficialmente in funzione ad Albisola Capo, in Corso Ferrari 61, una nuova sede della Federazione Pensionati della Cisl per fornire informazioni ed assistenza, con il supporto del Patronato e del Caf della Cisl, sui problemi previdenziali, fiscali e di carattere sociale riguardanti lavoratori e pensionati.

E’ aperta martedì al mattino, mercoledì e giovedì sia mattino che pomeriggio. Per prendere appuntamento il numero di telefono è il seguente: 019.489202.

“Si tratta di un ulteriore passo per consolidare la nostra presenza diffusa sul territorio avvicinandoci di più alle persone ed ai loro problemi; siamo sostenuti in questo impegno dalla convinzione e dal quotidiano riscontro che le Sedi sindacali rappresentino un punto di riferimento e d’incontro per le persone, anziane e non solo, di fronte ai tanti problemi che si trovano a dover affrontare. Per avere un supporto qualificato alla loro soluzione ma anche per momenti di aggregazione e solidarietà in un contesto sociale caratterizzato da solitudini e povertà crescenti, aggravate dalla pandemia che ci affligge ormai da più di un anno”, spiega in una nota Mario Ivaldi, segretario generale della Cisl Pensionati di Imperia e Savona.