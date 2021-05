Covid, Toti: "In Liguria vaccinazione per i turisti, ma non quelli mordi e fuggi"

"Per quanto riguarda il mondo della scuola, su una platea di circa 16mila persone appartenenti alla categoria del personale docente e non docente, sono state superate le 4mila prenotazioni. Per quanto riguarda il tema della vaccinazione dei turisti, ribadisco la posizione della nostra sanità regionale, che credo sia l’unica possibile: in Liguria abbiamo già dato istruzione alle Asl di vaccinare tutti i residenti temporanei nel nostro territorio, che significa che vaccineremo anche i turisti, ma è necessario precisare cosa si intenda con questo termine". Lo ha dichiarato Giovanni Toti, presidente della Regione, nel corso del consueto punto stampa serale sulla situazione del Covid in Liguria.

"Ovviamente chi passa un weekend in Liguria non verrà vaccinato qui, chi resterà qui per tempi più lunghi, abbastanza per effettuare l’intero ciclo, potrà registrarsi come residente temporaneo come già previsto, e da quel momento avrà accesso ai nostri sistemi di prenotazione esattamente come i cittadini residenti in Liguria" ha aggiunto il governatore.

Per il reporto completo del punto stampa clicca QUI