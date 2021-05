"Riflessioni sulla libertà", anche Francesco Nappi tra i relatori dell'evento organizzato a Milano da Fabrizio Corona

"Un altro passaggio costituzionale molto importante è contenuto nell'Art.27 della nostra Costituzione - proseguono dall'organizzazione - 'La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato'".

"Siamo in prima linea anche per la giustizia - ha dichiarato Nappi a nome del MIU - siamo per le pene certe, ma per un reato certo. In Italia il concetto di giustizia è 'autostradale', nel senso che in base alla corsia o alla corrente si viaggia a velocità differenti. Per qualcuno la giustizia è lenta, elefantiaca e normalmente arriva prima il decesso per cause naturali di chi la chiede. Per altri invece è fulminea e spesso e volentieri le pene non sono commisurate ai reati".

"La magistratura non dev'essere usata a seconda della politica, la giustizia deve essere al servizio di un concetto universale: la differenza tra il bene e il male " conclude il leader del MIU, che ha annunciato la propria candidatura alle elezioni comunali di Loano.