Savona, Di Padova (Pd) attacca: "Dov'è finito il nuovo parcheggio in Darsena?"

"Tre mesi fa l'annuncio: doveva esser consegnato entro marzo. Era febbraio quando il sindaco e il vice sindaco Arecco annunciavano che entro il mese di marzo sarebbe stato collaudato dal punto di vista tecnico e consegnato il nuovo parcheggio ubicato in Darsena. Il parcheggio, ubicato sopra il tratto finale del tunnel che porta nell'area portuale, ha una cinquantina di parcheggi di cui una parte è destinata ai cittadini residenti e una parte gratuita e libera per tutti". Cosi commenta in una nota Elisa Di Padova del gruppo Pd.

"Inutile sottolineare quale importante sfogo rappresentino per la nostra Darsena, sia per i cittadini che lì sono residenti, sia per i locali commerciali - in particolare bar e ristorazione - in questo periodo di riaperture: una rilevanza quindi commerciale e turistica, ossigeno in questo particolare momento".

"Sono passati quasi tre mesi da allora, che cosa è successo? Si attende forse di arrivare a ridosso delle elezioni? I cittadini e i locali che insistono sulla nostra Darsena - ma anche nel centro storico- ne hanno bisogno adesso" conclude la Di Padova.