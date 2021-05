Loano, visita del Ministro Garavaglia: ad accoglierlo alcuni operatori del settore turistico e gli amministratori del Carroccio della provincia di Savona

Questa mattina a Loano, all'interno di "Loano 2 Village", il Ministro del turismo Massimo Garavaglia ha incontrato alcuni operatori del settore turistico e gli amministratori Lega della provincia di Savona.

"Il momento è difficilissimo, ne veniamo da 190 giorni di coprifuoco, limitazioni negli spostamenti per raggiungere le seconde case di cui il savonese è ricco e da timori sanitari alimentati da un Conte bis immobile - ha commentato nella giornata di ieri la sezione Lega "Salvini Premier" di Loano attraverso una nota stampa - Il governo Draghi, grazie alle battaglie della Lega, si sta impegnando al massimo per garantire agli operatori del turismo una buona stagione. Nel savonese i lavoratori nel settore turismo valgono circa il 30% dell’occupazione provinciale, ossia 33 mila persone su 111 mila. Proprio in quest’ottica il ministro Garavaglia sta dando seguito a degli incontri sul territorio per avere il polso della situazione".

Alla tavola rotonda hanno preso parte i principali esponenti leghisti, l’On. Edoardo Rixi segretario regionale, il senatore Paolo Ripamonti, l’onorevole Sara Foscolo, l’europarlamentare Marco Campomenosi, i consiglieri regionali Brunetto Brunello presidente commissione sanita della Regione Liguria e Stefano Mai capogruppo in consiglio regionale.

Presente anche Luca Lettieri, assessore comunale loanese, in procinto di diventare il candidato sindaco del Carroccio per le prossime elezioni comunali loanesi.