Savona, il mondo del commercio in lutto per la scomparsa della titolare del negozio Prini Franca Cerone

Elegante, gentile, affabile e sempre disponibile con i suoi clienti sia all'interno dei suoi negozi che quando li incontrava per le vie della città.

In molti savonesi (su tutte chi ha avuto la fortuna di lavorare con lei) che sono stati acquirenti nel suo negozio ricordano infatti commossi Francesca "Franca" Cerone, titolare della storica attività Guido Prini di via Paleocapa a Savona.

Aveva 88 anni e il mondo del commercio e non solo sono in lutto per la sua scomparsa.

Per 70 anni ha infatti lavorato nella pelletteria aperta dalla nonna vent'anni e da 34 gestiva con il figlio l'attività Prini Due sempre nella stessa via ma all'angolo con Corso Italia.

Questa mattina si è svolto l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di San Paolo in corso Tardy e Benech. Lascia il figlio Gian Carlo con Emanuela, il fratello Roberto, i cugini e tutti i parenti.