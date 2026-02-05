Tentativi di truffa telefonica a Finale, l'appello della Polizia locale: "Non fidatevi, rivolgetevi subito al Comando"

Anche a Finale Ligure, così come in buona parte del comprensorio, si stanno in questi tempi moltiplicando quelli che sono tentativi di truffa messi in atto via telefonica. Spesso palesi, ma che in alcuni casi, e per le più svariate ragioni, riescono comunque ad andare a segno.

A segnalarlo è il Comando della Polizia Locale finalese, che invita così i cittadini a prestare la massima attenzione a telefonate che invitano le persone a recarsi 'immediatamente' presso gli uffici di polizia, minacciando conseguenze nel caso l'invito non fosse rispettato.

"Si tratta verosimilmente di tentativi di truffa - sottolineano - orientati a far lasciare incustodite le abitazioni, generando motivi di preoccupazione nelle persone che ricevono la comunicazione".

Non è infatti questo il modus operandi delle forze dell'ordine in casi delicati: "La Polizia Locale non opera nel modo descritto - concludono - Nel caso in cui i cittadini ricevessero chiamate di questa fattispecie, si invita a non uscire di casa, rimanere tranquilli e a segnalare eventuali simili situazioni interessando il Comando ai contatti riportati sul sito internet del Comune".