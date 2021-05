Crisi industriali liguri, Sanna (Pd): "Giunta regionale solleciti il Governo: situazione non più rinviabile"

“Chiediamo alla Giunta di sollecitare il Governo ad avviare tutti i tavoli di confronto con le istituzioni e le parti sociali riguardanti le crisi industriali in atto e di rispondere in aula sull’esito del confronto tra ministero dello Sviluppo e gli altri ministeri competenti, in seguito all’incontro tra l’assessore Benveduti e il ministro Giorgetti dello scorso aprile. La situazione non è più rinviabile. Questo è necessario ad evitate scelte irreversibili affrettate che possano creare problemi di tenuta industriale ed occupazionale”.