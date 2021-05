Fratelli d'Italia: "Grazie all'assessore Berrino per lavoro su aumento disponibilità posti spiagge liguri"

"Vorremmo ringraziare l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Gianni Berrino, per l’impegno e la dedizione dimostrati nelle ultime settimane nei confronti dei balneari e degli operatori tutti del turismo. Berrino, infatti, si è fatto portavoce delle istanze della categoria chiedendo al ministro Garavaglia la diminuzione nell'immediato delle distanze imposte sulla spiaggia, per aumentare le postazioni disponibili negli stabilimenti. Una battaglia fondamentale in un territorio dove le coste non sono particolarmente capienti".

Cosi commentano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Gianluca Caramanna, responsabile dipartimento Turismo; Daniela Colombo, responsabile regionale turismo; Costanza Bianchini, responsabile regionale dipartimento Infrastrutture porti e logistica e responsabile regionale dipartimento Demanio marittimo e imprese balneari e Raffaello Bastiani, vice responsabile regionale dipartimento Marittimo e imprese balneari.

"L’aumento di posti garantirebbe un maggiore afflusso di turisti sulla riviera, con evidenti vantaggi per l’economia locale, incrementando così il lavoro per gli stabilimenti, i ristoranti e gli alberghi in cui la prenotazione è strettamente connessa all'utilizzo della spiaggia - concludono - Grazie a questo lavoro, Berrino ha ottenuto un’apertura da Garavaglia, una disponibilità che speriamo conduca ad una rivisitazione delle linee guida".