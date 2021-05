Slittamento del coprifuoco, Costa: "Possibile via libera dalla cabina di regia di oggi, 17 maggio"

"Sull'apertura dei ristoranti al chiuso anche la sera e la possibilità di consumare il caffé al bancone la cabina di regina di oggi si potrà esprimere, io credo che già dalla prossima settimana possa essere compresa questa possibilità" spiega Costa. "C'è una discussione, credo ci sia l'opportunità", ha aggiunto.

"Per i tamponi richiesti dal Green Pass va presa in considerazione l'ipotesi della gratuità, per non creare disuguaglianze tra i cittadini", auspica infine il sottosegretario alla Salute. "Il Green Pass si basa sostanzialmente su tre elementi - ha ricordato Costa - aver completato il ciclo vaccinale, aver contratto il virus nei mesi precedenti o, appunto, aver effettuato il tampone. Si tratta di uno strumento estremamente utile, che rappresenta una opportunità per un settore come quelle del turismo che è un asset fondamentale della nostra economia".