A Savona ecco la scuola di cinema e doppiaggio "Creative Academy": "Un'opportunità senza precedenti"

Una scuola di cinema e doppiaggio. É questo il progetto ideato da Alessandro Campanile e sviluppato insieme ad Enrico Bonino (titolare della casa di produzione video DLQ creative factory) al quale sono affidate le lezioni di regia, Tiziana Voarino (titolare dell'associazione "Risorse progetti e valorizzazione" che si occupa dell'organizzazione del festival internazionale del doppiaggio), alla quale è affidata la direzione della parte relativa al corso di doppiaggio. Allo sviluppo del progetto contribuiscono anche l'associazione Starfilm Liguria (che da oltre venti anni si occupa di casting per fiction, pubblicità e cinema) alla quale sono affidati i compiti di segreteria oltre che consulenza artistica e uso dei locali in cui si svolgono i corsi; Cna Liguria, che fornisce il supporto sindacale per le associazioni di categoria oltre che quello al progetto su cinema e audiovisivo di Savona; Nuovofilmstudio di Savona, dove verranno proiettati i cortometraggi di fine anno degli studenti e che a fornirà supporto a livello di comunicazione; agenzia di comunicazione Punto a Capo s.r.l., con cui vi sarà una collaborazione a livello di stage formativi, attingendo dai corsisti.

Gli obiettivi di Creative Academy sono quelli di dare possibilità: a semplici appassionati di studiare le materie del cinema, opportunità senza precedenti a Savona; a giovani studenti di poter avere un avvicinamento alle professioni del cinema senza doversi necessariamente spostare di città, "In tutti questi anni di lavoro tanta gente mi chiedeva dove poter andare" spiega a tal proposito Campanile; creare un progetto scuola, dove poter inserire la materia cinematografica come laboratorio formativo per i ragazzi; aumentare quantità e qualità della cultura del cinema e audiovisivo nella città di Savona; dare opportunità di stage formativi e successivamente possibili sbocchi professionali a giovani di Savona e provincia; portare a livello cinematografico professionisti locali e nazionali oltre che grandi voci del doppiaggio internazionale per masterclass specifiche.

"Sto creando una collaborazione con Genova Liguria Film Commission per creare un ponte tra noi e loro - prosegue Alessandro Campanile - hanno di recente formato una casting week dove vengono censite risorse liguri sia in campo artistico che tecnico, quindi noi saremo un punto a cui attingere visto che sempre più produzioni verranno a girare in Liguria. Verranno organizzati workshop in seguito, chiamati 'una esperienza sul set', in cui le persone potranno avvicinarsi per capire e conoscere il set cinematografico, come funziona e quali figure lo compongono, in un'ottica di sensibilizzazione verso questa disciplina finora assente a Savona e in recente espansione sul nostro territorio".

I CORSI

La scuola prevede oltre al corso di regia e recitazione, anche corsi specifici su sceneggiatura, montaggio, produzione, grafica e fotografia. Al termine di questi, gli allievi più meritevoli potranno trovare opportunità di stage formativi presso la DLQ Creative Factory oppure presso l'agenzia di comunicazione Punto a Capo s.r.l. Savona e Movie&Click Savona. Il tutto per poi nel caso trovare, successivamente, possibili sbocchi professionali, oltre che per poter partecipare a casting per progetti realizzati in Liguria.

Il corso per ragazzi da 11 a 14 anni, chiamato Junior Academy: il percorso si sviluppa nell arco di due anni, si lavora sugli aspetti sociologici e pedagogici dell'allievo, dando le prime regole per un lavoro di gruppo, della consapevolezza del proprio corpo e dello spazio lavorativo.