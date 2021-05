Porto Savona-Vado, il grido d'allarme dei lavoratori interinali Culp: "Anche noi ci metteremo del nostro"

"Lo stato di agitazione dei Lavoratori della Compagnia Unica non ci vedrà come elemento esterno, noi Portuali somministrati siamo la prossima generazione della "Pippo Rebagliati"".

Queste le parole dei lavoratori portuali somministrati CULP che hanno voluto lanciare il loro grido di allarme sulla loro situazione lavorativa.

"La situazione dello Scalo di Savona-Vado è figlia delle azioni perpetrate dalle aziende terminalistiche riguardanti la terziarizzazione del lavoro portuale e la flessibilità oltre i limiti del CCNL dei Porti. In aggiunta, molte operazioni di rizzaggio e derizzaggio di container, rimorchi e auto vengono fatte svolgere dal personale marittimo, nonostante le leggi a tutela del lavoro lo vietino. Tutto ciò ricade in termini di mancato lavoro per i Soci e, a cascata, per noi Lavoratori somministrati che da molti anni aspettiamo i "ruoti" seduti sulle panche della Sala Chiamata" spiegano.

"Fermamente convinti che si debba vivere di lavoro e non di ammortizzatori sociali riteniamo indispensabile dei controlli più serrati da parte degli ispettori dell'Autorità di sistema Portuale e il rapido inizio di un percorso di ricambio generazionale per evitare che, e scusateci il termine, i vecchi lavorino e i giovani stiano seduti a guardare. Pertanto, condividiamo le azioni del Consiglio dei Delegati della CULP, rendendoci parte attiva sul fronte della rivendicazione sociale nell'interesse dello sviluppo dalla Compagnia Unica e del suo organico" hanno concluso i lavoratori portuali somministrati Culp.