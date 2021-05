Addio a Lucky, il cane vigile del fuoco del Nucleo Cinofili Liguria

" Grazie Lucky per tutto ciò che hai fatto per la comunità intera ". Con queste parole i Vigili del Fuoco liguri salutano un "collega a 4 zampe" che nella giornata di oggi è venuto a mancare,

Lucky era stato uno dei primi ad arrivare e lavorare in occasione del terremoto dell'Aquila nel 2009, insieme al suo conduttore Rocco: entrambi si mobilitarono immediatamente per andare in aiuto alla comunità colpita dal sisma.

Anche nel 2013, in seguito alla tragedia della torre dei piloti di Genova, Lucky e Rocco erano lì in prima linea per fare il possibile. Sempre insieme, sempre in prima linea, per tanti anni di onorato servizio.