Dallo SPID al voucher per accedere alla rete wi-fi comunale: ad Alassio cresce l'offerta dei servizi digitali

"Credo che la pandemia abbia messo in luce l’importanza dei servizi digitali e Il Comune di Alassio, nel suo percorso di digitalizzazione e di continuo adeguamento alle evoluzioni normative, mantiene costante l’attenzione al cittadino ed ai servizi ad esso rivolti" Rocco Invernizzi, assessore all'Informatica dell'amministrazione Melgrati ter fa il punto sullo sviluppo della digitalizzazione portata avanti dall'ente e sensibilmente incentivata proprio a seguito dell'emergenza sanitaria.

"In particolare è stato recentemente completato il processo tecnologico che consente agli utenti di accedere ai servizi on line del Comune sia con credenziali SPID,(il vecchio accesso con le classiche ID Utente e Password non è più consentito dal 28 febbraio di quest’anno), sia tramite la Carta di Identità Elettronica".