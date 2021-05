Savona, posizionati nuovi divieti di sosta su via Bellavista, la rabbia dei residenti: "E ora dove posteggeremo le auto?"

Una raccolta firme per dire no ai nuovi divieti di sosta posizionati su tutta via Bellavista a Savona.

Questa la decisione dei residenti che si sono visti posizionare nuovi cartelli nelle ultime ore e la protesta non si è fatta attendere visto che lamentano il fatto che non potranno più posteggiare nella via come hanno sempre fatto da più di 50 anni e i parcheggi più vicini a disposizione sarebbero nei pressi del cimitero visto che le limitrofe via Frumento è già satura di posti auto così come via Tallone e via Bricchetti è troppo stretta e infatti vige già un divieto.

"Ci siamo ritrovati con questa sorpresa e più di 200 persone non potranno più posteggiare in strada, è un problema - spiega uno dei residenti Francesco Caudullo - l'unica soluzione è parcheggiare dal cimitero ma farsi un km a piedi io a 30 anni lo posso fare, ma gli altri residenti, soprattutto anziani, non possono fare la salita, oltre ad un danno di benessere c'è un problema di accessibilità".

"Fare forse un senso unico lasciando i parcheggi sarebbe una soluzione ma non si può mettere un divieto e dirci di adeguarci - ha proseguito - E' un disagio, già lo spazio è poco e la zona d'estate è invasa dai turisti, vuol dire tagliare fuori tutti. Un danno assurdo, qualcuno deve intervenire" ha continuato.

Alla base l'esposto di qualche residente.

"Ci sono state delle lamentele perché la strada è stretta, i cartelli erano già presenti e sono stati implementati nei punti dove non c'erano per facilitare le comprensione del divieto, ora staremo a vedere, abbiamo chiesto di scriverci e cercheremo di capire come muoverci" ha spiegato il comandante della polizia locale Igor Aloi, mentre nel frattempo il comando nelle ultime ore ha ricevuto le proteste dei savonesi contrari.

"Faremo volentieri un sopralluogo spiegando la situazione e cercando di trovare una soluzione" il commento del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Massimo Arecco.