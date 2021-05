Vado, Tirreno Power rinuncia alla centrale a turbogas, consigliere Spingardi (Memoria e Futuro): "Era evidente che si trattasse di un progetto obsoleto"

"Prendo atto, con favore, della rinuncia di Tirreno Power alla realizzazione delle nuove unità a gas a Vado Ligure e a Civitavecchia, anche se la notizia non mi stupisce. Il fatto che si trattasse di un progetto obsoleto, investendo ancora su fonti fossili, era già evidente".

Queste le parole dell'avvocato e consigliere comunale a Vado di Memoria e Futuro Elisa Spingardi che è intervenuta in merito allo stop dell'azienda sulla costruzione del nuovo gruppo alimentato a gas.

"Avevo rilevato tale circostanza sia durante l’incontro del 22.12.2020, in consiglio comunale, con i vertici della Centrale, sia nelle osservazioni da me personalmente presentate al Ministro dell’Ambiente. Le nuove norme in tema di transizione ecologica hanno poi ulteriormente palesato il concetto" ha continuato la consigliere vadese.

"Indipendentemente da ciò, ritengo che, oggi, sarebbe interessante poter conoscere le vere motivazioni (economiche) che fondano la decisione di Tirreno Power: in questa fase è presto per “salire sul carro dei vincitori”, a patto che ve ne sia uno. Occorre, invece, restare vigili su ciò che il futuro riserva al nostro territorio, pur auspicando che le prossime decisioni vadano nella direzione di uno sviluppo sostenibile, al passo con i tempi, con il minor impatto ambientale e, finalmente, ricadute occupazionali degne di nota" conclude Elisa Spingardi.