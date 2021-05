Incendio a Capo Noli: proseguono le operazioni di bonifica (FOTO)

Proseguono le operazioni di bonifica a Capo Noli, in località Eremo. Come oramai noto, la zona è stata interessata da un incendio divampato nella serata di ieri attorno alle ore 21.30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse squadre dell'Antincendio Boschivo da Finale Ligure e Noli. Il rogo ha interessato un casolare abbandonato dove trovavano ricovero diversi quintali di legname e altro materiale.

I pompieri e i volontari sono ancora sul posto per evitare ripartenze. La situazione è sotto controllo. Le cause dell'incendio sono ancora in via di accertamento.