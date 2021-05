Millesimo è in lutto per la scomparsa di Domenico Siri

La comunità di Millesimo piange l'ex negoziante Domenico Siri, mancato all'età di 83 anni.

"Per anni è stato un punto di riferimento per Millesimo e per tutta la Val Bormida, sia per l'abbigliamento che per il mondo dello sport" commenta il primo cittadino di Millesimo Aldo Picalli.

"Domenico però lo ricordiamo anche per la sua dedizione al sociale in Italia e all'estero. Ha fatto parte per anni in quella meravigliosa schiera di volontari della Croce Rossa che sono cosi preziosi ed indispensabili tutti i giorni per tutti noi" conclude il sindaco.

I funerali per volontà della famiglia, si terranno in forma riservata.