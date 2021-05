Il "ritorno di Arturo Martini in Liguria": sinergia strategica tra le Albisole e Vado Ligure

Da venerdì 21 inizia una lunga settimana all’insegna del “ritorno di Arturo Martini” in Liguria, o, più precisamente, in quella striscia di territorio tra Albisola e Vado Ligure dove il grande scultore visse e creò tra il 1920 ed il 1932. Questi sono dunque il limite geografico e il limite cronologico del progetto Arturo Martini dedicato al Maestro trevigiano che eccezionalmente riunisce in perfetta sinergia tre comuni e tre realtà museali della provincia di Savona: il MUDA di Albissola Marina, il Museo A. Martini di Vado Ligure e il Museo M. Trucco di Albisola Superiore.

Un racconto che narra del suo rapporto con le botteghe ceramiche locali e dell’evoluzione scultorea in bronzo, gesso e terracotta declinato in tre capitoli: il primo ad Albissola Marina è nato in seguito all’imperdibile occasione di “riportare a casa” oltre quaranta opere del Maestro, in maiolica e terracotta, riunite nella Collezione dell’avvocato Costantino Barile, celebre ceramologo che conobbe personalmente il Maestro; il secondo al Museo A. Martini di Vado Ligure, cittadina in cui ha vissuto, dove acquistò una casa per il proprio museo e dove riposa; il terzo capitolo al Museo M. Trucco di Albisola Superiore dove Martini ha realizzato le piccole sculture in cui è possibile cogliere il seme della sua grandezza.

Venerdì 21 alle ore 17,00 si inaugura la Mostra "Il più vago e misterioso racconto" al MUDA - Centro Esposizioni di Albissola Marina (21 maggio - 29 agosto) che raccoglie la collezione di ceramiche realizzate da Martini dal 1926 presso la Manifattura Fenice di Albisola e dal 1928 all’I.L.C.A. di Genova Nervi. Alcune in serie in tiratura limitata, altre in monotipo, vennero esposte nel 1927 alla III Biennale di Monza e alla Mostra alla Galleria Pesaro e nel ’30 alla IV Triennale di Monza. Altre ceramiche di collezionisti privati arricchiscono questo panorama tra cui emergono i multipli riflessati da Mariano Baldantoni presso la Ditta Mazzotti Giuseppe.

Viene anche ricordato, con opere e documenti originali, il V Festival della Ceramica, realizzato a Villa Faraggiana nell’estate 1963, in cui la collezione Barile venne presentata accanto a capolavori di maestri del Secondo Novecento.

“La mostra di Arturo Martini non è solo un'esposizione, rappresenta un grande omaggio, che tre città dedicano ad un grande artista, che tanto le ha amate e vissute. Ad Albissola Marina, come non accadeva dall'estate del 2018 (quando la ricca collezione del Comune lasciò spazio alla grande mostra di Lucio Fontana per il cinquantesimo della sua morte) lo spazio del MUDA verrà completamente riallestito e a prendersi la scena questa volta sarà la collezione delle quaranta opere di proprietà dell'avvocato Costantino Barile, per la prima volta esposte al grande pubblico - spiega Nicoletta Negro, vice sindaco di Albissola Marina - Ancora una volta il nostro Museo diventa protagonista di un importante momento di aggregazione culturale, in una fase storica nuova però, dopo un anno complicato, dove la cultura è stata pesantemente segnata e le nostre certezze messe in seria discussione, ma con la voglia di ripartire e di tornare ad offrire nuovi spunti e nuove emozioni. Albissola Marina riparte da qui, dalla poetica di Arturo Martini, dal desiderio di tornare a godere della cultura e dallo stupore di riscoprirci commossi davanti ad un'opera d'arte, perchè ricominciare a sognare, significa, senza timore di smentita, ricominciare a vivere”.

Sabato 22 alle ore 17,00 si apre al Museo Martini di Vado Ligure la Mostra "... Al castello dei nostri sogni senza fine" (22 maggio-31 luglio). Accanto alle opere di carattere monumentale esposte stabilmente, verranno esposte una serie di opere di minori dimensioni in terracotta, gesso e bronzo prevalentemente di provenienza privata e alcune concesse dal Museo del Paesaggio di Verbania, che ha contribuito al prestigio della mostra insieme alla dalla Cassa di Risparmio di Bologna, alla Cassa di Risparmio di Genova e alla Diocesi di Savona-Noli. Il percorso si sviluppa secondo tre tematiche principali: il ritratto, le opere sacre e il mondo delle storie raccontate dalla letteratura, dalla mitologia classica, dalla musica, dal teatro e dal cinema. Sono soprattutto queste straordinarie invenzioni, dove la varietà dei materiali e la padronanza nelle diverse tecniche consentono quella libertà del canto che raggiunge immediatamente lo spettatore, a dare il segno dell’impronta lasciata sul territorio del Ponente ligure dal grande artista.

Venerdì 28 alle ore 17,00 si potrà visitare al Museo M. Trucco di Albissola Superiore "La Fabbrica siamo noi" (28 maggio – 24 luglio) ove alcune ceramiche di Martini arricchiranno la collezione martiniana del Museo esposte, create con il marchio Fenice. Piccoli gruppi e formelle, e una splendida Madonna della Misericordia, maiolica marcata SPICA, che affiancano quanto del maestro trevigiano è già custodito nelle sale.

Ma in quella che fu la casa e il laboratorio di Manlio Trucco è possibile soprattutto ammirare un nucleo inedito di ceramiche pregevoli per gli smalti vivaci o le tonalità mat, in cui gli innovativi motivi dipinti naturalistici o geometrico-floreali, si alternano agli elementi astratti, agli animali graffiti o a rilievo.

Le mostre, organizzate dall’Associazione Lino Berzoini e curate da Carla Bracco, Nico Stringa, Magda Tassinari e Donatella Ventura, sono state promosse e sostenute dai Comuni di Albissola Marina, Vado Ligure e Albisola Superiore con il Patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Acqui Terme ed il contributo della Fondazione De Mari.

A coronamento delle mostre è stata organizzata una serie di incontri e visite guidate secondo il seguente calendario:

INIZIATIVE - CONFERENZE

ALBISSOLA MARINA

• Sabato 10/7: “Arturo Martini in Liguria, da “Valori Plastici” alle grandi terrecotte”, a cura di Nico Stringa

• Venerdì 6/8: “Cinque minuti con gli Amanti di Arturo Martini”, a cura di Tommaso Dandolo

VADO LIGURE

• Sabato 26/6: “Opere di Arturo Martini nei musei di Vado Ligure e di Verbania”, a cura di Magda Tassinari, Donatella Ventura, Federica Rabai

• Venerdì 16/7: “Arturo Martini e la Pietra del Finale”, a cura di Giovanni Murialdo, Magda Tassinari

ALBISOLA SUPERIORE

• Sabato 3/7: “La Fenice di Manlio Trucco e Arturo Martini”, a cura di Carla Bracco, Marino Cassini

VISITE GUIDATE

ALBISSOLA MARINA e ALBISOLA SUPERIORE

• Sabato 17/7, h 9:30: “Le due mostre ad Albisola”, a cura di Carla Bracco

VADO LIGURE

• Venerdì 18/6, h 16:00: “Itinerario Martiniano a Vado Ligure”, a cura di Donatella Ventura

SAVONA

• Venerdì 2/7, h 17:00: “Opere di Arturo Martini a Savona”, a cura di Magda Tassinari

ACQUI TERME

• Sabato 4/9, h 15:00: “Arturo Martini, Il Figliol Prodigo e i Conti Ottolenghi”, visita guidata al Ricovero Ottolenghi

Per info e prenotazioni : www.mostrearturomartini.it

associazioneberzoini@gmail.com

+ 39 353 4275308