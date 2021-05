Finale, via alla selezione per circa 45 addetti alla sorveglianza delle spiagge libere

Un sistema già rodato per una vacanza sempre più sicura e anche, perché no, confortevole.

Spirito di cooperazione e sinergia tra i vari attori sulla scena turistica è quanto apprezzato anche dagli albergatori: " E' dall'inverno che collaboriamo, perché dare questo servizio rientra in quella serie di fattori coi quali alimentare la competitività del territorio - spiega il presidente di Upa Savona, il finalese Angelo Berlangieri - E' un modo per dimostrare ai clienti che le spiagge sono gestite con serietà, contribuendo dare un'immagine di ampia visione creando giudizi più positivi e, di conseguenza, accrescere il nostro appeal ".

E proprio dall'associazione dei balneari è arrivato un supporto alla predisposizione del piano, come spiega il presidente Mauro Rebonato: " Abbiamo praticamente censito i tratti di spiagge libere, cercando di capire quali fossero le più frequentate, in quali periodi e con quali esigenze. Dopodiché l'amministrazione ha recepito i nostri suggerimenti e si è fatta carico di questa operazione, anche dal punto di vista economico. Del fornire servizi anche a chi sceglie le spiagge libere mantenendole più decorose ne beneficerà tutta la città ".

Il servizio verrà affidato in house alla Finale Ambiente e sarà in vigore negli ultimi due fine settimana di giugno, i primi due di luglio e di settembre per un totale di 14 ore settimanali, mentre invece dal 15 luglio al 31 agosto l'orario sarà full time per 44 ore a settimana, e quindi con presidio all'arenile attivo sette giorni su sette. Gli assunti saranno retribuiti secondo quanto stabilito dal CCNL Turismo Confcommercio vigente al momento dell'assunzione.

Le domande, con documentazione da compilare reperibile sul sito della Finale Ambiente dovranno pervenire entro e non oltre le 12.30 dell'1 giugno via pec o in busta chiusa presso gli uffici di via per Calice.