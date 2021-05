Rifiuti a Capo Mele ad Andora, un lettore: "Zona bella ed elegante deturpata, ci vorrebbe l'installazione di telecamere di quartiere"

"Segnalo una situazione davvero terribile nella zona di Capo Mele di Andora, più precisamente all'inizio di Via orizzonte; sono un turista piemontese che ormai da decenni frequenta la zona di Capomele, in quanto la trovo una delle zone più belle e tranquille dei questo paese.

Ormai da qualche anno purtroppo, mi tocca imbattermi in questo spettacolo pietoso che ho testimoniato con la foto allegata.

Trovo assurdo che una zona cosi bella ed elegante debba essere deturpata da un tale degrado che, a mio modestissimo parere, si potrebbe tranquillamente ovviare con l'installazione di telecamere di quartiere che perlomeno aiuterebbero a fungere da deterrente per "furbetti" della spazzatura (so di per certo che in altri comuni è stato adottato questo metodo con successo)".