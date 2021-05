Loano 2021, Nappi lancia la candidatura del MIU: "Priorità correre da soli, ma non nascondiamo la stima per Lettieri"

"Domani, domenica 23 maggio, saremo in piazza Massena con un gazebo per aprire la campagna tesseramenti 2021 ma anche per iniziare a raccogliere le firme per la nostra lista alle elezioni di Loano - spiega ai microfoni di Savonanews proprio Nappi - sarà l'occasione per discutere del futuro della città e proprio per questo invitiamo i cittadini, ma anche i turisti che frequentano spesso la nostra località, a venirci a trovare e a esprimerci i loro suggerimenti per migliorare il paese".

"Stiamo lavorando ad un programma importante e presto lo sveleremo punto per punto - ha proseguito Nappi, che ha anche affrontato il tema delle diverse realtà politiche cittadine e di possibili alleanze - la priorità è quella di correre da soli, ma non nascondiamo la nostra stima nei confronti di Luca Lettieri. Una possibile collaborazione? Non la escludo a priori, ma solo con determinate garanzie sul programma elettorale. Diversamente siamo pronti a correre per la nostra strada, non barattando idee e valori per qualche voto in più. Le altre realtà che potrebbero presentarsi alle elezioni? Di certo con 'Cambiamo' o con 'LoaNoi' e Pd non abbiamo punti in comune. In occasione del gazebo elettorale di domani, abbiamo per invitato a partecipare anche i rappresentanti del comitato "Non perdiamo il treno' per far conoscere il loro approfondimento sullo spostamento della ferrovia a monte che coinvolge anche Loano".