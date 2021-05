Anche ad Alassio sventola un lenzuolo bianco, simbolo della lotta contro la mafia

Dalla serata di ieri e per tutta la giornata odierna, dalla balconata della sede municipale di Alassio sventola un lenzuolo bianco, simbolo della lotta contro la mafia.

"Anche il Comune - il commento dell'amministrazione Melgrati Ter - ha aderito alla campagna social #unlenzuolocontrolamafia promossa dalla Fondazione Falcone esponendo sulla facciata del Palazzo comunale il 'simbolo' della lotta alla mafia così come avvenne il 23 maggio di 29 anni fa dopo la strage di Capaci. Un’iniziativa per ricordare i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel 29esimo anniversario delle stragi di Capaci e Via d’Amelio, e tutte le vittime di mafia, ma soprattutto coinvolgere i cittadini e gli atenei italiani in questa battaglia così importante per il Paese".