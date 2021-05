Disagi lungo le autostrade liguri a causa del rientro dei turisti dopo il weekend in riviera. Autostrada dei Fiori segnala code sulla A10 per traffico intenso tra Spotorno e Savona in direzione Genova.

Criticità anche sulla Genova-Savona. Autostrade per l'Italia segnala code tra il bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli, in direzione del capoluogo di Regione. In questo caso i rallentamenti sono causati dalla presenza di un cantiere.