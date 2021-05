Il 21 maggio 2021 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu in Bormioli. La FILCTEM si conferma il primo sindacato di riferimento in termini di voti. Su 174 voti validi, 74 sono andati alla lista della FILCTEM CGIL.

"La FILCTEM di Savona ringrazia per la fiducia tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno votato i nostri candidati - fanno sapere dalla Segreteria FILCTEM CGIL Savona - Un forte ringraziamento va a tutti i candidati che si sono messi in gioco e che hanno significativamente contribuito al successo della squadra. Se da un lato questo risultato ci gratifica dall’altro ci spinge ad impegnarci di più in un percorso di serietà, unitarietà sindacale, trasparenza, e condivisione degli obiettivi nei confronti delle lavoratrici e lavoratori, che ci hanno conferito col loro voto piena fiducia e mandato di rappresentanza".