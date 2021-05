A Cairo la premiere per l'action movie "30'to Hell" firmato Rigliaco-Messina

Prodotto da "D&E Animation", e assistito da "Genova Liguria Film Commission" e dal comune di Cairo Montenotte, il mediometraggio "30'to Hell" è stato girato nel mese di agosto 2020 tra Ferrania, Cairo e Genova per un progetto di valorizzazione del territorio che coinvolge la Val Bormida, una zona dove venivano prodotte le prime pellicole.

In perfetto stile "American-action-movie", la sceneggiatura è frutto della fantasia dell'autore, Dario Rigliaco, che ha poi diretto il film al fianco di G. Messina. Tra i "plus" del progetto, la collaborazione di aziende importanti che hanno contribuito alla realizzazione mettendo la produzione indipendente nelle condizioni di poter utilizzare mezzi pesanti come tir o caterpillar, o di poter sfruttare gli effetti speciali prodotti con esplosivi a salve realizzati appositamente ed utilizzati in sicurezza grazie al presidio fisso di Alma #luogosicuro.



Sulle scene, al fianco del protagonista indiscusso interpretato da Mario Giustini, lo stuntman internazionale Walter Siccardi, già noto al mondo del cinema per aver lavorato al fianco di Raul Bova e Russell Crowe durante la sua importante carriera, sarà il suo braccio destro. A completare il quartetto del team di forze speciali in azione, l'ex militare Davide Arrighini e l'arciere Matteo Arienti.



Il fulcro della trama si svolge all'interno di un punto storico del luogo, l'ex cinema della fabbrica di Ferrania, un tempo adibito a luogo del dopolavoro, ora concesso in via eccezionale per ricostruire il covo dei criminali russi, dove gli attori Enrico Salerno e Rosa-Angela Rivituso hanno interpretato i capostipiti della famiglia antagonista, con il valore aggiunto di Gloria Giacosa, modella influencer cairese che ha partecipato al progetto.



L'attesa indiscussa per la presentazione che vedrà un cameo speciale del sindaco Paolo Lambertini, sarà soddisfatta domenica 6 giugno al cinema teatro "Osvaldo Chebello" di Cairo Montenotte, alle ore 17:30.

In ottemperanza alle normative in vigore, è prevista la prenotazione tramite email a Info.deanimation@gmail.com indicando nome, cognome e numero di telefono. I biglietti (unico a 5 euro) saranno disponibili successivamente in loco all'apertura anticipata della biglietteria.



Durante la proiezione sarà presentato il film del backstage curato da Marino Carmelo con i segreti delle riprese (30' ca.) e il mediometraggio in versione integrale senza censure (30' ca.). Il film contiene scene di violenza per cui è sconsigliata la visione ai bambini o ai minori non accompagnati.