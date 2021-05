La Lega scende in piazza per la difesa del cibo Made in Italy: nel fine settimana 80 gazebo in Liguria

La Lega torna in piazza. Nel fine settimana oltre 80 gazebo e banchetti in Liguria raccoglieranno le firme contro vino senza alcol, carne e latte finti, farine di insetti, per la campagna #Mangiacomeparli a difesa del cibo Made in Italy e delle eccellenze della Liguria.

“Da venerdì a domenica la Lega sarà presente nelle piazze della Liguria per la raccolta firme, per incontrare la gente e per il tesseramento. I nostri militanti, parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali saranno a disposizione per ascoltare le domande e raccogliere le istanze dei nostri cittadini e del territorio. L’elenco dei gazebo, in costante aggiornamento, sul profilo Facebook della Lega Liguria - Salvini Premier. La Lega è il partito del territorio e nel suo dna ha il contatto con i cittadini per dare risposte a coloro che vivono sulla pelle la crisi sociale ed economica innescata dalla pandemia”, sottolinea il deputato Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.