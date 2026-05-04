Sassello, Marina Lombardi verso la nomina come assessore esterno: sarà al vaglio della Prefettura

L'ex sindaco di Stella Marina Lombardi entrerà come assessore esterno in comune a Sassello ma dovrà esserci il via libera dalla Prefettura.

Confermata quindi l'indiscrezione dopo le dimissioni in toto del vicesindaco Sabrina Vernero e dell'assessore Italo Caviglia oltre al consigliere Adelmo Dabove a causa di frizioni tra lo stesso sindaco Gian Marco Scasso e i membri rimasti al suo fianco. Nel consiglio comunale di oggi il primo cittadino ha ufficializzato che verrà nominata Lombardi che verrà affiancata dal consigliere Bruno Antonio De Felice il quale sarà nominato a sua volta assessore.

A rimanere in consiglio al suo fianco i consiglieri Martino Zunino (attualmente in Erasmus), Elena Massacesi, Claudia Manolio e Vincenzo Pinto. Numeri risicati che tengono in bilico la stabilità dell'amministrazione.

"La piazza che ci ha lasciato Buschiazzo non è stata facile, senza esperienza bisogna imparare a schivare i colpi e sopravvivere. La sfera di cristallo non ce l'abbiamo e abbiamo cercato di tenere botta - ha spiegato in aula Scasso - Non si è una famiglia, non si è abituati a stare insieme e posso aver sbagliato ad aver fatto queste scelte ma la squadra ora è questa".

"Cambiare gli assessori e i consiglieri non è come cambiare le mutande la mattina, è una cosa seria. Ci sono progetti da portare avanti, non siamo i salvatori della patria per evitare il commissario e ci crediamo di poter salvare qualcosa. Se il Prefetto (la viceprefetto reggente Alessandra Lazzari.ndr) ci darà il via per andare avanti lo faremo. Si cerca di costruire qualcosa e in questi mesi abbiamo lavorato benissimo".

Il Comune sta infatti lavorando a diversi progetti tra cui il centro raccolta rifiuti, l'attivazione di una squadra di protezione civile in convenzione con il Comune di Albisola Superiore e l'area giochi per i bambini.