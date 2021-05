Quiliano, attivato servizio Cup presso la farmacia comunale

Presso la farmacia comunale di Quiliano ubicata in via Roma 39, da lunedì 24 maggio è attivo il servizio Cup (Centro Unico di Prenotazione) per prenotazione di visite ambulatoriali ed esami, previa presentazione della richiesta del proprio medico di base.

Al momento l'eventuale ticket relativo alla prestazione sanitaria può essere pagato solo in contanti ma nel breve termine, verrà attivato il dispositivo POS dedicato al servizio. Il servizio Cup è attivo nei seguenti giorni: lunedì 17.00 - 18.30; martedì 17.00 - 18.30; mercoledì 17.00 – 18.30; giovedì 10.00 – 11.30; venerdì 17.00 - 18.30; sabato 10.00 – 11.30 e 16.30 - 18.00.

In tempo reale è possibile conoscere la disponibilità di posti, la sede in cui verrà erogata la prestazione, la data e l'ora fissata per l'appuntamento. La Farmacia consegnerà un promemoria scritto della prenotazione. Questo nuovo servizio permette di prenotare quanto necessario senza recarsi personalmente presso la struttura sanitaria e senza attendere al telefono un centralino notoriamente sovraccarico. A livello nazionale l'obiettivo è quello di alleggerire i Cup, sfruttando come sportello la farmacia sotto casa.

Si ricorda, inoltre, che presso la farmacia comunale è possibile effettuare la prenotazione per la vaccinazione Covid nei centri vaccinali, con orario libero, secondo l'appartenenza alle fasce di età indicate dalla Regione. Per tale servizio è necessario presentarsi con tesserino sanitario e numero di telefono della persona interessata.

Per ogni eventuale informazione contattare la farmacia comunale di Quiliano al numero 019 200 0007 o all’indirizzo e-mail farmacia@comune.quiliano.sv.it.