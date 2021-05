Savona, colonia di gattini intrappolata in un edificio abbandonato messa in salvo da Vigili del fuoco e volontari

Difficoltoso intervento congiunto di Accademia Kronos Savona e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nella città della Torretta nel cui centro una cucciolata di gattini è rimasta intrappolata in una costruzione fatiscente e pericolante.

Per quattro di loro è stato sufficiente l'intervento degli osservatori ambientali di Accademia Kronos che, allertati da alcuni cittadini, si sono recati sul posto riuscendo, coordinati dal presidente della sezione Fabrizio Parma, a metterli in salvo. Per il recupero di altri due invece, finiti in una posizione molto critica tra un cornicione e una rete di protezione, è stato indispensabile l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno provvisto con le loro proverbiali esperienza, professionalità ed umanità a raggiungere e mettere in salvo i piccoli mici, ripetutamente aggrediti da alcuni gabbiani.

Dei piccoli animaletti si sono poi fatti carico gli stessi volontari di Accademia Kronos, in una decisiva sinergia tra istituzioni e volontariato. Dopo che saranno stati svezzati e avranno ricevuto le cure veterinarie, i mici (circa 20 nel solo mese di maggio) saranno adottabili .