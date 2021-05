Alassio, in auto con mazze da baseball e coltello: denunciati

Prosegue il presidio del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Alassio.

I militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato due persone trovate in possesso di una mazza di baseball e di un coltello all'interno dell’autovettura sui cui viaggiavano. Le informazioni fornite all'atto dell’ispezione del mezzo non sono state convincenti sulla detenzione delle due armi improprie, di conseguenza è scattata la denuncia per porto ingiustificato.

Nel prosieguo dei controlli, i carabinieri della Radiomobile hanno segnalato due giovani assuntori di sostanze stupefacenti, trovati con 15 grammi di marijuana, che la stavano preparando per il “consumo” all'interno di un parco pubblico ad Alassio.

15 persone sono state sanzionate per la violazione alle norme anti Covid, sorprese all'interno di un bar del comprensorio alassino, a consumare, fuori dal limite prescritto, incuranti delle conseguenze imperterriti continuavano a bere. Sanzionato anche il gestore del locale

Il fine settimana sarà denso di controlli da parte di tutti i reparti della Compagnia carabinieri di Alassio, coadiuvati dal personale del Nucleo Elicotteri carabinieri, che nei giorni scorsi ha sorvolato tutta la giurisdizione, nonché dal personale del Nucleo Cinofili che gireranno nei punti nevralgici di Alassio.

Il servizio coordinato di controllo del territorio si inserisce in un contesto operativo più ampio pianificato dal Comando Provinciale dei carabinieri di Savona e vedrà coinvolte tutte le Compagnie dipendenti con i rispettivi reparti dipendenti.