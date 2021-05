Varazze, rottura a una tubatura dell'acquedotto: disagi sull'Aurelia

Un rigonfiamento sull'asfalto e una fuoriuscita di acqua hanno fatto scattare l'allarme questa sera intorno alle 22 a Varazze sulla via Aurelia nel tratto compreso tra via Fazio e via Buranello.

A causare il disagio la rottura di una conduttura dell'acquedotto, immediatamente segnalata al personale del Consorzio Savonese di Depurazione delle Acque che ha provveduto a individuare l'esatto punto della rottura e allertare la ditta per effettuare i lavori di ripristino.