Meteo: alta pressione effimera, calo termico e temporali nel weekend

Alta pressione africana con tempo buono sino a sabato. Poi una goccia di aria fredda in transito in quota da Nord Est farà abbassare le temperature massime sabato, con una ripresa delle stesse domenica. Poi incognita temporali per la prossima settimana con colonnina di mercurio su valori tardo primaverili in attesa di capire il ruolo dell’anticiclone delle Azzorre che al momento vigila sull’Atlantico.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 4 giugno a domenica 6 giugno

Cielo irregolarmente nuvoloso oggi, con nubi cumuliformi più sviluppate il pomeriggio in prossimità dei rilievi dove ci potrebbero essere piovaschi e temporali anche notturni. Nubi irregolari anche domani con temporali e piovaschi sparsi a macchia di leopardo, più intensi dal tardo pomeriggio sempre in prossimità dei rilievi. Domenica ancora nubi e sole e incognita temporali sempre dal pomeriggio. Temperature estive oggi, si abbassano domani per risalire un poco domenica. Minime in pianura intorno 14-16°C e massime 23-27°C. Al mare minime intorno 16-18°C e massime 23-26°C. In pianura venti moderati da Ovest in rinforzo domani. Al mare venti moderati da Sud Est in rinforzo da Est domani.

Da lunedì 7 giugno

Cielo irregolarmente nuvoloso con nubi cumuliformi e piovaschi sparsi il mattino, più organizzati e forti soprattutto a ridosso dei rilievi il pomeriggio.

Meteo Green

Cuneo

Savona

Previsioni stagionali

