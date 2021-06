Operazione antidroga ad Albenga: arrestato uno spacciatore, un altro colpito da divieto di dimora nel savonese

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Albenga, al termine di un'indagine antidroga, hanno arrestato un 26enne marocchino di Ceriale e hanno notificato un divieto di dimora in provincia di Savona per un 24enne, anche lui di nazionalità marocchina, residente sempre a Ceriale. Due connazionali colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere sono irreperibili e tutt'ora ricercati.

L'indagine è scattata alla fine della scorsa estate a seguito di alcune segnalazioni al 112 di cittadini che lamentavano l'attività di spaccio ad Albenga. I militari in borghese hanno dato inizio ad una serie di appostamenti e contestualmente sono partiti gli accertamenti tecnici.

Alla fine delle operazioni sono state documentate molteplici cessioni di cocaina da parte di cinque extracomunitari che avevano un fiorente giro d’affari. Lo spaccio avveniva tra il lungocenta, il centro storico e i clienti, italiani e stranieri, che provenivano da tutto il comprensorio e dalla provincia di Imperia. Sono stati sequestrati complessivamente 3 etti di cocaina.

E' stata quindi rassegnata un’informativa al pubblico ministero che ha richiesto al gip l’emissione di misure cautelari. Ieri sono quindi scattati gli arresti in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare e del divieto di dimora in provincia di Savona.