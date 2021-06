Cosa vorreste dal nuovo sindaco di Savona? Luciano Pasquale: "Infrastrutture, natalità, integrazione, modernità"

Le persone che valgono disegnano Savona. Questo sarà lo slogan che utilizzeremo nella rubrica che parte oggi domenica 6 giugno e che ci accompagnerà nelle prossime settimane nella lunga cavalcata alle elezioni comunali di ottobre a Savona.

Nessun esponente politico ma figure di spicco che hanno fatto e stanno facendo tanto per la città della Torretta, da personaggi sportivi a rappresentanti della cultura e dell'associazionismo, passando per persone che Savona l'hanno vissuta da sempre. Allora a chi meglio di loro possiamo rivolgere la frase che sarà sempre al centro di queste chiacchierate: "Cosa vorreste dal nuovo sindaco di Savona?".

Il curriculum del nostro primo ospite parla da solo in quanto ad esperienza e rapporto con la città ma non solo: attuale presidente dell'Autostrade dei Fiori e della Fondazione De Mari, ex direttore dell’Unione Industriali della provincia di Savona dal 1983 al 2013, consigliere di Amministrazione dell’Università di Genova dal 2009 al 2013, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Savona dal 2000 al 2009 e ex presidente della Camera di Commercio dal 2010 al 2020 (dal 2016 al 2020 CCIAA Riviere di Liguria.

Con Luciano Pasquale abbiamo iniziato la nostra chiacchierata proprio sulle difficoltà riscontrate negli ultimi cinque anni a causa del piano di riequilibrio finanziario.

"Credo che la prossima nuova amministrazione della città dovrà continuare a lavorare alacremente perché Savona viene da un periodo molto travagliato. Si è cominciato dal pre dissesto che ha impegnato con successo l'attuale amministrazione ad un lavoro straordinario per ridurre il deficit, che si è sommato poi alle calamità straordinarie e al Covid".

Per Pasquale sarà necessario sviluppare i punti di forza, dallo sviluppo delle imprese facendo crescere quelle presenti e creandone nuove, dal porto all'industria passando per il turismo e cercando di ridurre le imponenti fragilità.

"Sarà necessaria una politica che sia efficace e abbia contenuti progettuali con obiettivi chiari e un'indicazione precisa del percorso per raggiungerli - continua Pasquale - la prima fragilità è il saldo demografico molto negativo, per molte ragioni siamo una città con un indice di anzianità elevato, per questo occorre mettere in campo iniziative per ridurre il trend, dai nuovi servizi per le giovani coppie, affiancando chi ha l'intenzione di mettere al mondo figli oltre naturalmente alla gestione e il miglioramento degli asili nido".

"Un altro aspetto, che da solo però non basterebbe a risolvere il problema, sarebbe il favorire una buona pratica nell'inserire e integrare le persone straniere che vivono nei centri e hanno bisogno di essere integrate attraverso progetti innovativi e di inserimento. Ci deve essere un impegno forte da parte dell'amministrazione comunale nel coinvolgimento delle realtà che sono coinvolte, dalle cooperative, alle imprese che sono disponibili ad assumere, al mondo del volontariato".

Il sistema infrastrutturale al centro del futuro della provincia che deve avere al centro proprio il comune capoluogo.

"Savona deve diventare trainante per il territorio rispetto al potenziamento infrastrutturale, non solo nel centro della città ma anche sull'autostrada Carcare-Predosa, abbiamo alle nostre spalle 8-10 milioni di persone che possono venire sulla nostra riviera per passare qualche giornata al mare e godere di tutto quello che possiamo offrire loro, ci vuole per il nostro territorio una nuova accessibilità, se ne parla ma l'efficacia è tutta da costruire".

Il Campus di Savona, una città sostenibile, il potenziamento del verde, insomma una città moderna negli occhi del 71enne savonese.

"Come cittadino mi aspetto che la nuova amministrazione costruisca un disegno di crescita sostenibile dal punto di vista economico, ambientale, sociale per potenziare i servizi e sviluppare i punti di forza, non dobbiamo dimenticare la realtà del Campus già conosciuta a livello nazionale e europeo, è una delle più grandi opportunità per frequentare i corsi da parte degli studenti in arrivo da tutta Italia e il mondo. Alcune cose sono già state fatto lavorando con la Smart City, una città innovativa che attiri i turisti ma anche il lavoro".

La periferia ancora di più del centro città è stata colpita pesantemente dall'emergenza sanitaria con la chiusura di molte attività.

"La pandemia ha anche sottolineato l'esigenza del decentramento, un po' perché cresce lo smartworking e anche perché le persone sentono le necessità di aggregazione e scambi di idee. Valorizzare i quartieri, implica un ripensamento nel loro ruolo e una valorizzazione di quello che c'è, fare in modo per le persone di avere tutti i servizi. L'impegno deve essere grande, è un cambio di paradigma, con la ripartenza si sta rivalutando l'importanza delle comunità più piccole che devono essere sostenute, aiutate ed essere messe in condizione di sviluppare la loro autonomia".

Il rapporto con la stessa giunta e il consiglio oltre naturalmente con tutte le istituzioni territoriali sarà fondamentale per Luciano Pasquale per il futuro primo cittadino.

"Come prima cosa dovrà migliorare e potenziare la collaborazione istituzionale che già esiste ma che deve diventare un punto fermo della vita amministrativa. Come seconda cosa sarà fondamentale costruire una struttura idonea capace di realizzare progettualità per intercettare finanziamenti dall'Europa e dal Governo nazionale. La combinazione di queste due cose potrebbero far fare un salto di qualità e il sindaco sarà apprezzato se saprà sottolineare tutte le capacità della città".