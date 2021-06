Regione, Brunetto (Lega) incontra 19 rappresentanti delle professioni sanitarie del territorio

"In qualità di presidente della II commissione regionale Salute e sicurezza sociale stamane ho proseguito gli incontri per ascoltare le istanze dei rappresentanti del mondo della sanità ligure e avere la situazione aggiornata sulle problematiche più urgenti da risolvere sul territorio" commenta il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

"In rappresentanza di ben 19 professioni sanitarie ho quindi ricevuto in Regione Liguria gli esponenti degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM PSTRP). Ringrazio per la collaborazione e i preziosi interventi Antonio Cerchiaro (presidente Genova, Savona, Imperia) Pier Andrea Moretti (presidente La Spezia) Iuri Dotta (consigliere Genova, Savona, Imperia)" conclude Brunetto.