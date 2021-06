Spotorno, sancita la conclusione dei lavori di adeguamento antisismico delle scuole medie

Sono stati dichiarati definitivamente conclusi i lavori di adeguamento antisismico delle scuole medie di Spotorno.

L'occasione per battezzare ufficialmente il plesso è stata ieri, lunedì 7 giugno, presso il cortile della scuola dove l'Amministrazione ha incontrato una delegazione di studenti, la dirigenza scolastica, la presidente del Consiglio di Istituto e alcuni presidenti delle associazioni del territorio per sancire formalmente il termine dei lavori il cui studio era cominciato nel 2012 con una prima indagine conoscitiva sul territorio, le valutazioni di vulnerabilità e lo stanziamento di 105mila euro da parte della Regione che ha coperto interamente le spese.

"Rendere la nostra scuola un posto sicuro in casi di terremoto è stato molto più di un dovere da buoni amministratori pubblici, è stato un progetto complesso e faticoso che finalmente abbiamo realizzato" ha spiegato il primo cittadino Mattia Fiorini.

Che poi si è rivolto ai presenti ricordando l'importanza del ruolo della scuola nella formazione dei cittadini. Anche con iniziative come questa di prevenzione ai danni da terremoto legati ad una cattiva manutenzione della cosa pubblica.

"Di concerto con la dirigenza dell'Istituto Scolastico, è nostra intenzione lasciare una parte dell’intervento a vista accompagnandola con un pannello che ne spiega il funzionamento e l'importanza - ha spiegato il sindaco - E' anche nostro desiderio avviare un percorso con gli alunni delle scuole per introdurre i concetti importantissimi della cultura del rischio e dei modi per conoscerlo, ridurlo e gestirlo in modo da convivere in sicurezza con il mondo che ci circonda".

"Ancora più importante è quello che voi alunni, insieme ai vostri insegnanti, potrete realizzare fra queste mura: costruire insieme il vostro futuro, dare forma alle vostre ispirazioni, creare e coltivare rapporti personali che vi accompagneranno tutta la vita e potrete così, con coscienza e competenza, condurre la nostra comunità nel futuro" ha quindi proseguito Fiorini.

"Ringraziamo il personale della scuola (dirigenti, docenti, personale ATA), il Consiglio di Istituto ed i genitori, per la forte partecipazione al tavolo tecnico 'Scuola -Amministrazione' voluto dalla nostra amministrazione inizialmente per affrontare l'emergenza Covid ed esteso a tutte le problematiche della scuola, compresa questa, ed allargato anche agli altri Comuni dell'Istituto Comprensivo" ha aggiunto il sindaco, presente insieme ad altri esponenti della giunta.

Questo strumento di confronto rimarrà attivo in futuro per "far entrare, tramite un percorso virtuoso di avvicinamento all'educazione civica, anche una delegazione di ragazzi che potranno così partecipare attivamente e direttamente alle discussioni ed alle scelte sulla scuola" ha concluso il primo cittadino.