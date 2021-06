Ospedale di Cairo, il PD cittadino soddisfatto dell'annunciata rinuncia alla privatizzazione

‘Pronti a revocare le gare per gli ospedali di Cairo e Albenga’. È quanto dichiarato da Toti ieri durante l’incontro sulla sanità valbormidese ai quali hanno partecipato anche i sindaci del territorio e i sindacati.

"Sentire dichiarare questo da Toti che ha sempre propinato la privatizzazione - commenta in una nota Michele Di Sapia, segretario del circolo PD cittadino - rappresenta una piccola vittoria per tutti noi che da tempo sosteniamo la sanità pubblica territoriale, nonché una piccola soddisfazione nei confronti di chi in passato, sostenendo e difendendo le scelte politiche di privatizzazione della Regione, ci ha sempre accusato ingiustamente di polemizzare e strumentalizzare sulla questione".

Il dispiacere però, secondo Di Sapia, è "che si siano persi molti anni inutilmente, nel corso dei quali si è pensato solamente a depotenziare l' assistenza e i servizi sanitari territoriali".

"Ci auguriamo che quanto dichiarato da Toti non siano solo parole buttate al vento per accaparrarsi voti nei vari comuni dove si andrà alle elezioni, perché ora, attendiamo davvero fatti concreti che diano seguito alle sue parole” conclude il segretario dem cairese.