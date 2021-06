Revoca bando privatizzazione ospedale Albenga, Distilo: "Il buon senso vince sempre"

"L'annuncio del presidente della Regione Giovanni Toti sulla revoca della gara per l'ospedale di Albenga mi riempie di gioia". Cosi commenta in una nota Diego Distilo, presidente del Consiglio comunale e Commissione sanità del comune di Albenga.

"Da sempre sostengo contro tutti e tutto che la nostra sanità debba rimanere pubblica. In Consiglio comunale abbiamo approvato diversi ordini del giorno a favore, ma credo che il presidente, persona preparata e di buon senso, non abbia avuto bisogno di tutto ciò. Semplicemente avrà fatto un ragionamento più ampio e di buon senso per rimediare ai danni fatti dall'assessore alla sanità precedente".

"Ora spero venga fatto un piano per ripristinare i servizi nel nostro splendido ospedale. Concentrandosi in particolare sull'assunzione di nuovi medici, poiché le carenze del nostro territorio stanno mettendo in ginocchio la sanità - prosegue - Facciamo il tifo per la pediatria del Santa Corona affinché non chiuda. Ma soprattutto sulla riapertura il prima possibile del Punto di Primo Intervento di Albenga. La stagione estiva è partita e rappresenta un necessità assoluta".

"In ultimo revocando la gara si continuerebbe a rispettare il lascito da parte dei generosi che hanno contribuito a realizzare l'ospedale di Albenga, molto importante per tutto il nostro territorio - conclude - Grazie presidente Toti, ora diamo lo start up per far ripartire il nostro ospedale".