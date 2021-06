Stop alle gare per la gestione privata degli ospedali di Cairo e Albenga, Ziglioli (Pd): "Meglio tardi che mai"

"Prendiamo atto, con soddisfazione, delle parole del Presidente Toti in merito alla possibilità di implementare il PPI di Cairo Montenotte h24 e di revocare le gare per la gestione privata degli ospedali di Cairo Montenotte ed Albenga. Come dire: forse un po’ troppo tardi, ma meglio tardi che mai". Così Simone Ziglioli, coordinatore dei circoli Pd Val Bormida.

"Rimane il fatto che sul tema della sanità e del socio sanitario il lavoro da fare resta ancora moltissimo, serve intervenire sulla prevenzione, sulla medicina domiciliare e del territorio, per non dimenticare i consultori che sono stati da tempo abbandonati - prosegue Ziglioli - Serve una visione e servono investimenti che mettano al centro la sanità pubblica con proposte concrete. Purtroppo vedere, in queste ore, alcuni esponenti politici, che fino a poco tempo fa ritenevano la sanità privata come la soluzione a tutti i mali ergersi a paladini della sanità pubblica ci rende molto perplessi. Alla sanità Ligure non servono bandierine ma azioni concrete".

"Infine alle dichiarazioni del Vice Sindaco di Cairo Montenotte Speranza che dice 'ripagati gli sforzi di questi mesi' vorrei ricordare che gli unici 'sforzi' li hanno fatti i cittadini valbormidesi che hanno dovuto fare a meno dei servizi sanitari essenziali sul territorio per tutto questo tempo" conlcude infine il coordinatore dei circoli Pd Val Bormida.