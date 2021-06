Millesimo, il sindaco Picalli fa il punto della situazione sui lavori pubblici: "Tanta carne al fuoco"

Lavori pubblici a Millesimo: il sindaco Aldo Picalli fa il punto della situazione: "In attesa del grande progetto relativo alla nuova scuola dell'infanzia che verrà presentato alla stampa il prossimo 18 giugno (e della riqualificazione di viale Mameli), proseguono gli interventi su tutto il territorio comunale".

"La nuova rotonda in via Trento e Trieste è oramai ultimata - spiega il primo cittadino - Un grande miglioramento per la viabilità del paese che valorizzerà anche l'appartenenza di Millesimo all'associazione "Città del Tartufo". Nei prossimi giorni sarà aggiunto un po' di verde, ma il lavoro può considerarsi concluso".

"Anche il restyling dei marciapiedi è quasi ultimato. Stiamo parlando dei camminamenti di via Marconi e viale IX Novembre, sul lungofiume dove il tratto era particolarmente ammalorato" aggiunge.

"Nella giornata odierna invece, è iniziata l'asfaltatura di alcune strade comunali: via Martiri della Libertà e via Piani della Madonna" conclude il sindaco Picalli.

Per quanto riguarda la nuova scuola dell'infanzia, il crono-programma dei lavori prevede la collocazione in una nuova sede: si tratta di un progetto ambizioso e tecnologicamente avanzato.