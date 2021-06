Savona, l'ex San Giacomo avrà la sua area verde da restituire alla città

Il mese di giugno è stato finora portatore di ottime notizie per l’Associazione Amici del San Giacomo di Savona ODV.

E’ di questi giorni la comunicazione ufficiale da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali della approvazione del progetto di creazione di un area verde al S. Giacomo, a suo tempo approvata dal Comune, e per la quale si era ottenuto un finanziamento di 8000€ dalla Fondazione De Mari.

Dopo anni di lavoro di progettazione e di sensibilizzazione delle autorità preposte si è raggiunto questo primo grande risultato che porta alla creazione di un’area verde e di un belvedere nel sagrato della chiesa con lo scopo di richiamare nuovamente i savonesi in un luogo che nei secoli fu un punto di riferimento per la città.

Ieri sono iniziati i lavori di taglio e potatura degli alberi pericolanti e sfalcio erbe infestanti nel sagrato del san giacomo commissionati dal comune.

In queste settimane è stata inoltre confermata la assegnazione di 315.000€ da parte del Comune per la messa in sicurezza della chiesa la cui situazione statica lasciava presagire imminenti crolli.

Nel contempo l’Amministrazione comunale sta partecipando ad un bando nazionale per la rinascita storico-culturale che, qualora fosse vincente, potrebbe portare circa 3.500.000€ da dedicare alla ristrutturazione completa del complesso.

"Ringraziamo quindi l’amministrazione comunale che ha contribuito al raggiungimento di questi obiettivi, particolarmente nelle persone del vicesindaco Arecco e dell’assessore Santi" dichiara Michele Salvatore, presidente Amici del San Giacomo di Savona ODV.