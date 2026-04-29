Piana Crixia ricorda la dottoressa Marina Delorenzi: una mostra floreale per celebrare la "farmacista del paese"

Un paese che si raccoglie nel ricordo, tra fiori, memoria e riconoscenza. L’associazione Vivi Piana Crixia dedica una giornata speciale alla dottoressa Marina Delorenzi, storica farmacista del paese e titolare per circa trent’anni della farmacia Santa Chiara, scomparsa due anni fa.

Figura centrale per la comunità, punto di riferimento quotidiano per intere generazioni, la Delorenzi viene ricordata non solo per la sua professionalità, ma per quel legame umano costruito nel tempo con i suoi pazienti. “Una certezza, ma soprattutto un’amica”, scrivono gli organizzatori dell’iniziativa, sintetizzando il sentimento diffuso in paese.

Per celebrare la sua memoria, la sede dell’associazione ospiterà una mostra a tema floreale, visitabile da giovedì 7 a domenica 10 maggio. Un percorso simbolico che intreccia bellezza e ricordo, pensato come omaggio alla sensibilità e alla presenza discreta ma costante della dottoressa nella vita della comunità.

Il programma prevede l’apertura della mostra giovedì 7 e venerdì 8 maggio dalle 17 alle 19, mentre sabato 9 sarà possibile visitarla sia al mattino, dalle 10 alle 12, sia nel pomeriggio, dalle 17 alle 19.

Domenica 10 maggio la giornata si aprirà con la santa Messa presso la chiesetta delle Praie, seguita dall’apertura della mostra e da un piccolo rinfresco offerto dall’associazione. L’esposizione resterà visitabile per tutta la giornata fino alle 19.