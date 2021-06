Un chiosco dalla "panchina del cuore": Roccavignale punta sulla valorizzazione del territorio attraverso i prodotti locali

Roccavignale inaugura il bar del Cuore. "Una nuova iniziativa voluta fortemente dalla nostra amministrazione - spiega il sindaco Amedeo Fracchia - Tenuto conto dell'enorme successo del 'Cuore Gigante', l'area turistica comunale che attrae ogni giorno centinaia di persone, abbiamo deciso di dare un maggiore impulso favorendo l'apertura di un chiosco".

A tal proposito, la giunta Fracchia ha approvato una delibera che in via sperimentale, assegna uno spazio non in esclusiva per attività commerciali o di ristorazione/bar col fine di valorizzare i prodotti locali e il territorio.

"In questa avventura sono stati contattati alcuni bar della Val Bormida, almeno quattro, poi il bar del Castello di Millesimo ha deciso di rompere gli indugi presentando la domanda - aggiunge il primo cittadino - Sono lieto di aver firmato l'autorizzazione per testare questo nuovo concept di turismo che sta prendendo piede soprattutto nella vicina Langa".

"Siamo certi che quest’estate l’iniziativa avrà un grande successo. Infatti il vulcanico titolare del bar del Castello, Fabio Bona, promette serate musicali, aperitivi al tramonto indimenticabili, partite di calcio col maxi-schermo e tanto buon cibo. Già i nomi dei piatti che propone nel menù ci fanno capire la bontà dei nostri territori. La scommessa è aperta e questo sabato dalle ore 17.30 taglieremo il nastro dell’inaugurazione" conclude il sindaco Fracchia.