Toirano, alle Grotte il salvataggio di un piccolo daino ferito (FOTO)

Una storia a lieto fine che arriva direttamente da Toirano, con il salvataggio di un piccolo daino ferito. A raccontarla, con un post sulla propria pagina Facebook, è l'organizzazione delle Grotte di Toirano:

"Oggi alle Grotte, soccorso di un piccolo daino ferito - si legge sul noto social network - Si ringraziano l'ENPA, il Corpo Forestale e in particolare signor Briozzo, che si occupa del soccorso mammiferi feriti dell'ATC (ambito territoriale caccia) per il tempestivo intervento. E speriamo che il piccolino possa rimettersi in fretta".