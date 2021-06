Coronavirus: scende ancora il numero degli ospedalizzati, 5 nuovi positivi in provincia di Savona

Cinque contagi da Covid 19 in provincia di Savona nelle ultime 24 ore, mentre in Liguria il totale è di 10 casi: 1 a Imperia, 4 a Genova e 0 su Spezia.



Non si registrano fortunatamente decessi nelle ultime 24 ore.

I DATI REGIONALI



Tamponi processati con test molecolare: 1.325.055 (+ 1.785)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 348.010 (+933)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.051 (+10)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.792 (-34)

Casi per provincia di residenza

Imperia 98 (-1)

Savona 257 (-2)

Genova 1.069 (-25)

La Spezia 244 (-6)

Residenti fuori regione o estero 56 (-)

Altro o in fase di verifica 68 (-)

Totale 1.792 (-34)

Ospedalizzati: 71 (-3); 12 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 9 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 18 (-); 0 (-) in terapia intensiva

San Martino - 18 (+1); 9 (-) in terapia intensiva

Galliera - 8 (-); 0 (-) in terapia intensiva

Asl 3 – 6 (-3); 0 (-2) in terapia intensiva

Asl 4 - 0; nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 12 (-1); 2 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 368 (-32)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 96.917 (+44)

Deceduti: 4.342 (0)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 116 (-3)

Asl 2 - 98 (+3)

Asl 3 - 417 (-23)

Asl 4 - 27 (-1)

Asl 5 - 125 (-9)

Totale - 783 (-33)

Dati vaccinazioni 11/6/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.211.697

Somministrati: 1.120.845

Percentuale: 93%

ASL 2

- Vaccini a mRNA (Comirnaty Moderna) - totale dosi 154.129; nelle ultime 24 ore 919; di cui seconda dose 62.530.