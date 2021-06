Tamponamento in galleria sulla A10 tra Feglino e Spotorno: disagi alla viabilità

Incidente stradale questa mattina lungo l'A10 nel tratto compreso tra Feglino e Spotorno (al chilometro 57+200) in direzione Savona.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto tre automobili, pare un tamponamento, all'interno di una galleria. Sul posto i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria e le forze dell'ordine.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito dei disagi. La società che gestisce la tratta segnala code e rallentamenti tra Finale e Spotorno. Per fortuna non si sono registrati feriti.