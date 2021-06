In uscita ‘Yours Tonight’, il nuovo singolo della band finalese ‘Like Hell’

“Yours Tonight”, in uscita il 18 giugno 2021 su Spotify, iTunes, Amazon Music e sugli altri maggiori distributori musicali è il secondo singolo della band finalese “Like Hell”.

A qualche mese di distanza dall’uscita del brano di debutto ‘Out Of My Mind’, i ‘Like Hell’ sono quindi pronti a rilasciare il loro ultimo lavoro.



“A differenza di quanto possa suggerire il titolo, ‘Yours Tonight’ è un brano che vuole essere sì una dichiarazione di appartenenza, ma non fa riferimento a questioni amorose o romantiche” premette Daniele Barone, cantante della band e autore del testo.

“Il brano è idealmente ambientato in una cittadina inglese del ‘900 – aggiunge l’autore – “Analizza e narra l’esperienza di vivere un attacco di panico, ripercorrendo, nelle varie strofe, quelle sensazioni che lo precedono”.

Una dichiarazione di appartenenza all’ansia, quella di tante persone, con particolare riferimento ai giovani, che in certi periodi della vita convivono, o a volte soccombono, con le proprie paure e insicurezze.

“Credo che il continuo giudizio dei nostri cari, le aspettative che ripongono in noi, che spesso nemmeno ci rappresentano, il peso di non esserne all’altezza o semplicemente la mancata capacità di imporre i nostri limiti nei confronti di ciò che non vogliamo, siano, almeno in parte, ossigeno per le nostre paure. Ho voluto mettere in musica certe sensazioni, certe emozioni perché le conosco benissimo. ‘Your Tonight’ è infatti uno spaccato di una fase della mia vita, un diario su cui ho scritto anche troppe pagine, a dire il vero” – conclude il cantante.

I ‘Like Hell’ sono una band heavy metal nata a Finale Ligure nel 2019.

L'attuale formazione è composta da quattro giovani musicisti: Fabio Campo, chitarrista, classe 1990, Vittorio Consoli, batterista, classe 1981, Daniele Barone, cantante e paroliere, Alberto Marini, bassista, classe 1990. Influenzati principalmente da Black Sabbath, Judas Priest, Deep Purple, Led Zeppelin e Iron Maiden, i brani della band ripercorrono le sonorità del classico heavy metal inglese, con testi spesso ispirati a tematiche e problematiche di natura psicologica.

Lo scorso gennaio il gruppo ha rilasciato su Spotify e su tutti gli altri store digitali il singolo di debutto ‘Out Of My Mind’, brano mixato dall'amico produttore sanmarinese Piermatteo Carattoni di Lotus Music. Narra il profilo psicologico di un femminicida e, sebbene tratti un tema delicato, ha catturato l’attenzione del pubblico. Il 18 Giugno, contestualmente al rilascio del secondo singolo ‘Yours Tonight’, la band entra a far parte del roster di artisti di Lotus Music Production con la quale produrranno un terzo singolo e il primo EP in uscita a fine 2021.