Da Uno Mattina al sacerdozio: il conduttore Rai Fabrizio Gatta sarà prete a Sanremo

Svolta nella vita di Fabrizio Gatta, ex conduttore Rai. Noto come volto di Uno mattina, Gatta dopo la laurea in Teologia è stato ordinato diacono proprio a Sanremo e il prossimo 7 dicembre diventerà prete.

“Avevo successo, belle auto, belle donne, non mi mancava nulla - raccontava già nel 2013 alla rivista Credere - vivevo un po’ quel senso di onnipotenza che ti dà la notorietà. Ma qualcosa mancava”.

Fabrizio Gatta ha abbandonato la televisione nel 2013per dedicarsi al suo nuovo percorso umano e spirituale che inizierà proprio dalla città che ha un legame strettissimo con il mondo Rai.