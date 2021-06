Savona, Tari giù dell'80% per le attività maggiormente colpite dal lockdown

"L’intervento messo in campo comporta la riduzione della tariffa TARI dell’anno 2021 dell’80% (sia per la parte fissa che quella variabile della tariffa) per tutte quelle attività maggiormente sono state colpite economicamente - prosegue la prima cittadina - Una minore riduzione, ma comunque sempre del 30%, per gli stabilimenti balneari in ragione della loro stagionalità. Un ulteriore intervento è stato messo in atto per le fasce familiari piiù in difficoltà economica; non potendo, per queste ultime, prevedere riduzioni in percentuali, vengono destinati 200.000 euro all’ufficio Servizi Sociali che provvedere ad effettuare con apposita selezione delle famiglie con maggior necessità economica. Resta confermato un ulteriore fondo da 250.000 euro per tutti coloro che hanno modelli ISEE inferiori ai 6 mila euro".